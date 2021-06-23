Son dakika 3. sayfa: Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü
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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da güçlükle söndürülen orman yangınında 1 dekarlık alan küle döndü.

Antalya'da güçlükle söndürülen orman yangınında 1 dekarlık alan küle döndü.

Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye de 2 yangın söndürme helikopteri destek verdi. Hızlı müdahaleyle kısa sürede söndürülen yangında 1 dekar ormanlık zarar gördü. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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