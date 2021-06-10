Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara'da çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çantarlı köyünde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye aracının sürücüsü Beypazarı-Nallıhan karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak takla attı. Takla atan itfaiye aracı ekin tarlasına uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi araçtaki 3 itfaiyeci yaralı olarak araçtan çıkarttı. Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)

Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti
Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Muharrem İnce İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Acun Ilıcalı Selçuk Balcı
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 17:12:47. #1.13#

title