Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir tarlada anızların yakılması sonucu ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir tarlada anızların yakılması sonucu ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesiyle ormanlık alandaki yüzlerce ağaç yanmaktan kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kösedurak köyü 'orta orman arazisi' mevkiindeki bir tarlada anız yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanlık alandaki yangına, Balışeyh ve Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personelleri müdahale etti. Yükselen dumanları görerek bölgeye gelen vatandaşlar da jandarma ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin erken müdahalesiyle yüzlerce ağaç yanmaktan kurtarılırken, bazı ağaçlar da zarar gördü. Jandarma ekipleri de çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.

"İtfaiye yardım etmeye çalışıyoruz"

Köy sakinlerinden Ümit Er, "Biz yangını sonradan fark ettik. İtfaiyeye falan yardım etmeye çalışıyoruz. Köylü olarak elimizden geldiğince söndürmeye çalışıyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Durup dururken çıkıyor yangın. Nasıl çıkıyor? Nasıl yanıyor? Köylü şaşırdı hep. Köyün yanındaki yerlerde de öyle 4 defa yangın çıkmış" dedi.

"Yangını söndürdük, soğutma çalışmalarına başladık"

Balışeyh Belediyesi itfaiye eri Serdar Bulut ise, "112'den bizi aradılar biz buraya geldik. Yangına müdahale ettik. Yangını söndürdük, soğutma çalışmalarına başladık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle soğutma çalışmasını bitiririz. Şükür kurtuluruz. Ormanın takviye ekibi de yolda şu anda. Şu güzelim yeşil ormanı yakmayla ne anlıyorlar? Ondan sonra diyorlar ki yağmur yağmıyor. Kurban olduğum Allah'ım yağmuru verir mi? Vermez" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Kibariye Hande Yener Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:11:11. #1.14#

title