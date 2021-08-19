Son dakika 3. sayfa: Anız yangını ormana sıçradı: Erken müdahaleyle yüzlerce ağaç kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir tarlada anızların yakılması sonucu ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir tarlada anızların yakılması sonucu ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesiyle ormanlık alandaki yüzlerce ağaç yanmaktan kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kösedurak köyü 'orta orman arazisi' mevkiindeki bir tarlada anız yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanlık alandaki yangına, Balışeyh ve Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personelleri müdahale etti. Yükselen dumanları görerek bölgeye gelen vatandaşlar da jandarma ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin erken müdahalesiyle yüzlerce ağaç yanmaktan kurtarılırken, bazı ağaçlar da zarar gördü. Jandarma ekipleri de çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.

"İtfaiye yardım etmeye çalışıyoruz"

Köy sakinlerinden Ümit Er, "Biz yangını sonradan fark ettik. İtfaiyeye falan yardım etmeye çalışıyoruz. Köylü olarak elimizden geldiğince söndürmeye çalışıyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Durup dururken çıkıyor yangın. Nasıl çıkıyor? Nasıl yanıyor? Köylü şaşırdı hep. Köyün yanındaki yerlerde de öyle 4 defa yangın çıkmış" dedi.

"Yangını söndürdük, soğutma çalışmalarına başladık"

Balışeyh Belediyesi itfaiye eri Serdar Bulut ise, "112'den bizi aradılar biz buraya geldik. Yangına müdahale ettik. Yangını söndürdük, soğutma çalışmalarına başladık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle soğutma çalışmasını bitiririz. Şükür kurtuluruz. Ormanın takviye ekibi de yolda şu anda. Şu güzelim yeşil ormanı yakmayla ne anlıyorlar? Ondan sonra diyorlar ki yağmur yağmıyor. Kurban olduğum Allah'ım yağmuru verir mi? Vermez" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı