Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
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Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

Adana'da bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde bir tarlada meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde takviye istedi.

Bölgeye gelen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yangına müdahalesi başladı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adana'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı - Haberler
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