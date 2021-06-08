Son dakika 3. sayfa: 7 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika 3. sayfa: 7 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa: 7 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi 613. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe T., sabaha karşı evinde boynunda ip ile asılı bir şekilde bulundu. İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, şüpheli ölüm olarak değerlendirdikleri olayla ilgili inceleme başlattı.

112 acil sağlık ekipleri ise Ayşe T.'nin cansız bedenini otopsisi yapılmak üzere morga götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Son dakika 3. sayfa: 7 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Son dakika 3. sayfa: 7 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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