3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanıktan korkunç savunma: Psikolojim bozuktu

Gaziemir'de 3 Temmuz'da meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33), iddiaya göre sevgilisi olan Soner Ç. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Soner Ç., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken, Sevda Çelemoğlu'nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede ifadesi alınan Soner Ç., psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Baba Adem Çelemoğlu ise kızının Soner Ç. tarafından tehdit ve darp edildiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Soner Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtları ile cep telefonunda suça dair delillerin araştırılmasını istedi ve duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten/İHA)

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