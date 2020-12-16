Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi
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Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi

16.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:08
Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişinin öldüğü kazada, diğer araç sürücüsü Osman Aydınlı (53) tedavisi sonrası adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişinin öldüğü kazada, diğer araç sürücüsü Osman Aydınlı (53) tedavisi sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aydınlı'ya ev hapsi verildi.

Kaza, 30 Kasım Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ (51) yönetimindeki 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Karadağ hayatını kaybederken, kızı Kader Kılıç (25) ile torunları Yusuf (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ve diğer sürücü Osman Aydınlı ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Kader Kılıç da kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından tedavisi tamamlanan diğer otomobilin sürücüsü Osman Aydınlı, taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Aydınlı'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.


Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi
Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi
Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi
Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi
Son dakika! 3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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