Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı

Son dakika! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenleri için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı.