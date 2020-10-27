Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı
Son dakika! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenleri için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerini kana bulamak için saldırı hazırlığında oldukları öğrenildi.
ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda 4 ilçede 6 noktada gözaltı işlemleri yapıldı. İki ayrı hücrede çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. 7 DEAŞ'lı Ankara terörle mücadele şubesinde sorgu altına alındı.
KANLI İNFAZ GÖRÜNTÜLERİYLE TANINIYOR
Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Gözaltına alınanlardan birinin kanlı infaz görüntüleriyle tanındığı öne sürüldü.