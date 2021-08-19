Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
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Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 14 kişinin, infaz hesaplamasına ilişkin işlemler ve yakalama kararının ardından adli tıpta kontrolden geçmeleri bekleniyor.

Yargıtay, 9 Temmuz'da cezaları onamıştı

Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.

Yargıtayın kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.

Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi
28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi
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