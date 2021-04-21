Son Dakika: 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Son Dakika: 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son Dakika: 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen bir konuda 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? Son Dakika: 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

Son Dakika: 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve çocuk Bayramı kutlanacak mı? gibi soruların yanıtı haberimizde...

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cuma gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Artan vaka sayıları sebebiyle Ramazan'da kısıtlama olacak. Cuma günü devam eden 05.00-19.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı olacaktır. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını haberimizden takip edebilirsiniz.

3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüste vaka ve vefat sayılarının rekor kırmasının ardından kısmi kapanma dönemine girilmişti. Ancak kulislerde, gidişatın çok iyi olmaması sebebiyle cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonunun birleştirilerek 3 günlük bir tam kapanmanın olabileceği konuşuluyor. Vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınamaması sebebiyle, kulislerde cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için Türkiye genelinde hafta sonunu da içine alan üç günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği iddiası konuşuluyor. Hürriyet'in haberinde göre bu durumun da ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın ek bir genelgesiyle olabileceği ifade ediliyor.

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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