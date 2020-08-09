Son Dakika: 21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan, 41'inci yaşına bastı
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Son Dakika: 21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan, 41'inci yaşına bastı

Son dakika haberi... AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Ferkan Taş (41), 20 yaşından bu yana geçen 21 yılda, 13 kez beyin kanaması ile 6 kez felç geçirdi.

Son Dakika: 21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan, 41'inci yaşına bastı
09.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:56

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Ferkan Taş (41), 20 yaşından bu yana geçen 21 yılda, 13 kez beyin kanaması ile 6 kez felç geçirdi. 20'den fazla beyin anjiyosu yapılan, sayısız epilepsi nöbeti geçiren ve her seferinde ölümden dönen Taş'a, ailesi 41'inci doğum gününde, sürpriz parti yaptı.

Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan Taş (68) ve Recep Taş (70) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Ferkan Taş, 8 Ocak 1999'da, 20 yaşındayken, ailesine ait zeytinlikte bayıldı. Eve gitmemesi üzerine zeytinliğe gelen yakınları tarafından bulunan Taş, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Taş, önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan araştırmalar sonunda Taş'a nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz-Malformasyon)' hastalığı teşhisi konuldu. Beyin damarlarındaki yapısal bir bozuklukla dünyaya geldiği, beyin kanaması ile ortaya çıkan Taş, bugüne kadar 13 kez beyin kanaması, 6 kez de felç geçirdi. 20'den fazla beyin anjiyosu yapılan Taş, çok sayıda epilepsi nöbeti atlattı. En son 2014 yılında beyin kanaması geçiren Taş, yaşama azmiyle hayata tutundu. Bugüne kadar 10 ayrı hastanede, yaşamının 562 gününü geçiren Ferkan Taş, 8 Ağustos günü ailesi tarafından düzenlenen sürpriz partiyle 41'inci yaşına bastı.

'HER GİTTİĞİM HASTANEDE ÖLÜMDEN BAHSETTİLER'Anne Ümmühan Taş, baba Recep Taş, çocukluk arkadaşı Yusuf Solak (45) ve Ali Yağcı'nın (48), hazırladığı sürpriz doğum günü partisini görünce şaşkınlık yaşayan Ferkan Taş, "21 yıldan beri sürekli hastanelerde tedaviyle uğraşıyorum. Her gittiğim hastanede doktorlar bana ölümden bahsederken, bugün 41 yaşıma girdim. Ailem ve arkadaşlarım benim için doğum günü düzenlediler. Şu an yürüyebiliyorum ve her işimi yapabiliyorum. Bu günleri gördüğüm için Allah'ıma şükürler olsun. 21 yıl anlatılmaz, çok kötü geçti. Ama biz şükretmesini bilen insanlarız. Tedavilerim halen İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Fizik tedavi süreci sürüyor. Belki insanlar sağlıkçıların durumunu pandemi döneminde anladı ama ben daha önceden biliyor ve yaşıyorum. Ne kadar iyi ve vefalı insan olduklarını iyi biliyorum" dedi.Baba Recep Taş da "Oğlum zeytin toplamaya gitmişti. Orada baygınlık geçirmiş. Geç kalınca merak edip, gittik. Orada 'öldü' sandık. 21 yıldan beri oğlumun hastalığıyla mücadele ettik.Çok zor günler geçirdik. İlk zamanlarda hastanede 15 gün yemeden içmeden yattı. Her an için hastaneden ölüsü gelecek diyerek tedbirli oluyorduk. Bugün 41 yaşına girmesini kutladık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Ferkan Taş'ın 35 yıllık arkadaşı Yusuf Solak ise, "Ferkan bu hastalığa yakalanmadan önce çok neşeli bir öğrenci ve gençti. Zeytin işlediği sırada hasta oldu. Geçirdiği hastalık bizi çok üzdü. İkinci kez baygınlık geçirdiğinde onu ambulansa sırtımda götürdüm. Bir, iki, üç derken 13 defa beyin kanaması geçirdi. Şu an sağ salim aramızda ve bugün 41'inci yaş gününü kutladık. Bir daha beyin kanaması geçirmemesi dileğiyle kendisine nice sağlıklı yıllar diliyoruz. Ferkan gerçekten düşünceleri, hareketleri ve fikirleriyle çok ileri görüşlü akıllı bir kardeşimizdir. Hastalığı yendi ve ailesi ile çevresine yardımcı olmak için gayret gösteriyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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