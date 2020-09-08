Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. 21 Eylül'de sadece okul öncesi ve 1. sınıflar eğitime başlayacağı belirtilen açıklamada, "1. sınıflar ilk hafta bir gün, ikinci hafta iki gün okula gidecekler" denildi.

08.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:23

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yazılı açıklamasında, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. "21 Eylül'de sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak" denilen açıklamada, 1. sınıfların ilk hafta 1 gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekleri ifade edildi. Bakan Selçuk ayrıca, "Dünyadaki örnekleri yakından izliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.

"KONTROLLÜ VE AŞAMALI BİR BAŞLANGIÇTAN YANAYIZ"

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

"ÜÇ HAFTANIN SONUNDA SÜRECİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.

"VELİ RIZASI, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

"ÇOCUKLARIMIZIN OKULDA KALIŞ SÜRELERİ KISALTILACAK"

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler
Haber Yorumları (15)
NERDE BAŞLADI ZİYA BAKAN: Avrupa başladı diye sende başlamak zorunda mısın keşke her şeyde avrupayı örnek alsaydınız da ülke de bu kadar işsizlik ve üretim problemi olmasaydı. Avrupalılar virüsü önemsemiyor bile virüs yok diyor sen gelmiş Avrupa başladı diyon.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
.: Bu önlemler alınıyo ama ne hikmetse daha işkur alınlarını bile yapıp okullara elaman göndermediniz önce buna bi çözüm bulun sağlık sağlık diye bağırıyorsunuz ama ortada bu temizliği yapacak eleman yok ne zaman gelecek bu arkadaşlar acaba nezaman yapacaksınız bu alımı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AYŞE YILMAZ: Valla bu ortalığı bunlar böyle yaptı bu kadar herşeyi serbest yapmasalardi şu an gayet rahat bir şekilde giderdi çocuklar okula olan eğitime oldu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Metin Özülkü Meryem Uzerli Tayanç Ayaydın
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 19:23:32. #1.14#
title