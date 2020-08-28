Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
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Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak

Son dakika: Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yüz yüze eğitimde tarihler ve sınıflar belli oldu. Buna göre 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara şartlar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da dahil olacak.

28.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:05

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, 12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak. Ara sınıflar ekimde açılacak.

Geçtiğimiz günlerde de MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğine ilişkin açıklama yapılmıştı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sene başı iş ve işlemlerine ilişkin illere dün gönderilen yazıda, kronik rahatsızlığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak işlemler belirlendi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİLER RAPOR ALABİLECEK

Buna göre, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek.

OKULLAR HİJYEN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYACAK

Buna göre, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacak.

Okul yönetimlerince kayıt sırasında, mevzuatta yeri olmayan fatura, sözleşme gibi belgeler velilerden talep edilmeyecek, ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediğinden kuşku duyulan durumlarda, köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırma yapılarak, ilgili kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılacak.

Derse başlama saatleri, Kovid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu açısından gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.

KAYIT SIRASINDA BAĞIŞ ALINMAYACAK

Velilerden, okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağışların, ilgili mevzuatlara aykırı olması sebebiyle alınmayacağı, aksi durumlarda bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talimatı verildi.

Ayrıca, devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar da yapılamayacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
Haber Yorumları (1)
YORUM...: Açmaz ve dugun salonlarını açmasalardı şimdi egıyıme zamanında balya bılırdık belkıde ama.egitımden önemlisi vardı diymi...
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