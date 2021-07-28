Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

"SONUÇLARIN ADAYLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

TERCİHLER 5-13 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.


Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını 'sonuc.ösym.gov.tr' internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Emrah Derya Uluğ Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Eda Erdem Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 07:38:30. #1.14#

title