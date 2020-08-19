Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 haziran ayında tüm acil çağrı numaralarının 112'de birleştirileceğini açıkladı.

19.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:44

Çocukluktan itibaren hemen hemen herkese 112, 110, 155 gibi acil çağrı numaralarını aradığımda kime ulaşacağımız ve ne için aramamız gerektiği ezberletilir. Bu numara karmaşasının önüne geçmek için gelecek yılın haziran ayından itibaren tüm acil çağrı hatları 112'de toplanacak.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "2021 Haziran'da tüm acil çağrı numaralarını 112'de birleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

"ARABALARI YENİLEMEK İÇİN GAYRET ETTİĞİMİZ KADAR BİNALARIMIZ İÇİN DE GAYRET ETMEZSEK OLMAZ"

Soylu, depremlerdeki ağır hasarlı binalarla ilgili veriler paylaşarak, "Sizlerle ilginç bir araştırma bulgusunu paylaşmak isterim. Depremde Avcılar'da hasar gören 98 binanın yüzde 40'ı 90'lı yıllarda inşa edilmiş. 2011'deki Van depreminde İpekyolu'da ağır hasarlı binaların da yüzde 62'si 90'lı yıllarda yapılan binalar. Elazığ depreminde zarar gören mahallelerde verileri incelenen 47 binanın yüzde 60'ı da aynı binalar. Bu ve benzeri kriterlere göre şehirlerimizin risk raporlarını oluşturmalı ve buradan bize düşen görevleri hızlıca yerine getirebilmeliyiz. Ben lafımı ağzında ezen biri değilim. Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek bu doğru olmaz" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Haber Yorumları (3)
FERHAT: tamamda zaten ne ararsan ara tek yer bağlanıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ESENYURT ACİLEN KARANTİNA: Esenyurtta telefon 112 yi bile cekmiyor
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
REİS: ÇOK GEÇ KALINMIŞ KARAR HEMEN GEÇMESİ LAZIM
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu Güncel
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Selami Şahin Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:44:40. #1.15#
title