Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 haziran ayında tüm acil çağrı numaralarının 112'de birleştirileceğini açıkladı.

Çocukluktan itibaren hemen hemen herkese 112, 110, 155 gibi acil çağrı numaralarını aradığımda kime ulaşacağımız ve ne için aramamız gerektiği ezberletilir. Bu numara karmaşasının önüne geçmek için gelecek yılın haziran ayından itibaren tüm acil çağrı hatları 112'de toplanacak.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "2021 Haziran'da tüm acil çağrı numaralarını 112'de birleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

"ARABALARI YENİLEMEK İÇİN GAYRET ETTİĞİMİZ KADAR BİNALARIMIZ İÇİN DE GAYRET ETMEZSEK OLMAZ"

Soylu, depremlerdeki ağır hasarlı binalarla ilgili veriler paylaşarak, "Sizlerle ilginç bir araştırma bulgusunu paylaşmak isterim. Depremde Avcılar'da hasar gören 98 binanın yüzde 40'ı 90'lı yıllarda inşa edilmiş. 2011'deki Van depreminde İpekyolu'da ağır hasarlı binaların da yüzde 62'si 90'lı yıllarda yapılan binalar. Elazığ depreminde zarar gören mahallelerde verileri incelenen 47 binanın yüzde 60'ı da aynı binalar. Bu ve benzeri kriterlere göre şehirlerimizin risk raporlarını oluşturmalı ve buradan bize düşen görevleri hızlıca yerine getirebilmeliyiz. Ben lafımı ağzında ezen biri değilim. Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek bu doğru olmaz" dedi.