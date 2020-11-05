Son Dakika: 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, lisans mezunu memur adaylarının katıldığı 2020 KPSS Lisans sınavı başarı sıralamasını açıkladı. Adaylar, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını öğrenebilecek.