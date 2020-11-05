Son Dakika: 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı
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Son Dakika: 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı

05.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:40

ÖSYM, lisans mezunu memur adaylarının katıldığı 2020 KPSS Lisans sınavı başarı sıralamasını açıkladı. Adaylar, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını öğrenebilecek.

KPSSLisans sınavı başarı sıralaması açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ''2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Son Dakika: 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika: 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı
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