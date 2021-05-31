Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre uzaktan eğitim gören öğrencilerin 2020-2021 yılı eğitim dönemi karnelerini alacakları tarih belli oldu. Öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortama geçilen alanlardan biri de eğitim oldu. Uzun süreden bu yana EBA üzerinden derslerine devam eden öğrenciler, bugün gelen açıklamalarının ardından rahat bir nefes aldı.

Buna göre yeni normalleşme adımları kapsamında ilkokullar ve anaokulları 1 Haziran'da, ortaokullar ve liseler ise 7 Haziran'da haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçecek.

18 HAZİRAN'DA KARNE ALACAKLAR

Okullarına uzak kalan öğrenciler, bu dönemin karnelerini ne zaman alacaklarını merak ediyordu. Son gelişmelere göre öğrencilerin 18 Haziran'da karne sevinci yaşayabileceği öğrenildi. Türkiye genelinde eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar ise okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.