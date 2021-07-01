Son Dakika | 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen

Son dakika haberler: 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen Ordu'nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.