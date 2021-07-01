Son Dakika | 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen
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Son Dakika | 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen Ordu'nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen

ORDU - Ordu'nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylasında yavaş yavaş bastıran sisle hava sıcaklığı bir anda 4-5 derece düşebiliyor.

Ziyaretçilerini eşsiz doğasıyla karşılayan Çambaşı Yaylası, sis ve serin havasıyla her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

Son Dakika | 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen
Son Dakika | 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen
Son Dakika | 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen
Son Dakika | 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık

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