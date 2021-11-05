Son dakika: 2 askerimizi şehit eden terörist yakalandı

HATAY (İHA) - 2 askerimizi şehit eden terörist yakalandı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde basit yaralan suçundan yakalaması olan şüpheli PKK Terör örgütü mensubu çıktı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı aranan şahıslar ile ilgili çalışma yaptı. Basit yaralama suçundan yakalaması olan H.M isimli 1980 doğumlu şahıs ikametinde yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı TEM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan sorgulama sonucunda; H.M isimli Bölücü terör örgütü mensubunun 2003 tarihinde Tunceli İli Mazgirt ilçesi Göltepe Mevki kırsalında pusu görevi icra eden Mazgirt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı timlere saldırı düzenleyerek J.Er Serkan Sağır ve J.Er Emin Urhan'ın şehit edilmesi olayının faili olduğunu tespit edildiği belirtildi.

Zanlının sorgusunda 2009 yılında Irak-Hakurk bölgesinde elleri ve gözleri bağlı cinsiyetini bilmediği bir çocuğu infaz ettiğini, örgütün infaz ettiği sivil bir çocuğu Tunceli ili kırsalına gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Terörist H. M. hakkında Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak Suçundan Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklandı.