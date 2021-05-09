Son dakika haberi... 19 YILDIR ZİHİNSEL ENGELLİ ÜVEY OĞLUNA BAKIYOR
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Son dakika haberi... 19 YILDIR ZİHİNSEL ENGELLİ ÜVEY OĞLUNA BAKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ERZURUM'un Palandöken ilçesinde 19 yıldan beri zihinsel engelli üvey oğluna bakan Ayşe Akgül'ü ziyaret eden belediye ekipleri, Anneler Günü'nü kutladı, hediye verdi.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde 19 yıldan beri zihinsel engelli üvey oğluna bakan Ayşe Akgül'ü ziyaret eden belediye ekipleri, Anneler Günü'nü kutladı, hediye verdi.

Palandöken merkez Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yaşayan Sait Akgül'ün eşi, 19 yıl önce doğum yaparken hayatını kaybetti. Zihinsel engelli olarak dünyaya geldiği gün annesiz kalan çocuğa 'Muhammed Berat' ismi verildi. Sait Akgül, eşinin vefatından sonra hayatını Ayşe Akgül'le birleştirdi. Muhammet Berat'a sahip çıkan Ayşe Akgül, 19 yıldır bakımıyla ilgileniyor.

Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 19 yıldır üvey oğluna bakan Ayşegül Akgül'ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı ve hediye verdi. Ziyaret için teşekkür eden Akgül, Muhammet Berat'ı hiçbir zaman üvey evladı gibi görmediğini söyledi. Akgül, 'O bizim canımız. Onu dünyalara değişmem. Bu can bu bedende olduğu müddetçe onun emrinde olacak. Belediye Başkanımız Muhammet Sunar'a bu nazik düşünceleri için teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKANA HEDİYE GÖNDERDİ

PALTİM ekipleri Anneler Günü kutlaması etkinliği kapsamında Kayakyolu semtinde yatağa mahkum yalnız yaşayan Vecihe Tolar'ı (76) da ziyaret etti. Palandöken Belediyesi'nin ihtiyaçlarını karşıladığı Vecihe Tolar, sürpriz kutlama için mutlu olduğunu belirterek, elleriyle ördüğü lifi başkan Muhammet Sunar'a hediye gönderdi.

Son dakika haberi... 19 YILDIR ZİHİNSEL ENGELLİ ÜVEY OĞLUNA BAKIYOR
Son dakika haberi... 19 YILDIR ZİHİNSEL ENGELLİ ÜVEY OĞLUNA BAKIYOR
Son dakika haberi... 19 YILDIR ZİHİNSEL ENGELLİ ÜVEY OĞLUNA BAKIYOR
Son dakika haberi... 19 YILDIR ZİHİNSEL ENGELLİ ÜVEY OĞLUNA BAKIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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