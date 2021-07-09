Son Dakika! 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Son dakika! 37 milyon 250 bin kişinin en az bir doz aşısını olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde son hızıyla devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TOPLAM SAYI 56 MİLYONUN ÜZERİNDE"

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 48 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 12 hasta taburcu olurken toplam test sayısı 226 bin 427'ye yükseldi.