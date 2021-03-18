18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:23
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığını önünde yapılan tören; çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, daha sonra Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi, şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterileriyle devam etti. Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Yarbay Barış Akbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aksoy, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve

İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar'ın katıldığı program, şehitler için mevlid verilmesiyle son buldu. - HAKKARİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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