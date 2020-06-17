Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
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Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. Buna göre; 18 ilin başsavcısı, 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değiştirildi.

17.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:10

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK)'nun Yaz Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

ADALET BAKANI GÜL: HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

Güncel Manşet

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