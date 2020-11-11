Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor
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Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor

11.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:44

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin merak ettiği ara tatil konusuna, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" sözleriyle açıklık getirdi.

Bakan, Twitter hesabından "Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor

Sonraki paylaşımında ise "16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum" dedi.

Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor
Haber Yorumları (12)
SORUCU: Allah razı olsun. Bazı tipler agnostik sizofren. İktidar ne soylese menfi karsiliyor
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VATANDAŞ: bir an önce tatil olsun çocuklar o kadar çok okula gitttiler ki ayaklarının altı şişti bizim çocuk henüz okula başlamadı hafta ya tatil çocuk sevinçten uçuyor.
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ÇOK ÇALIŞTI ÖĞRETMENLER: Tabiii çok çalıştı öğretmenler ara tatilde evde olsunlar
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