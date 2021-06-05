16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
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16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu

16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 16 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek'in ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve kardeşi Rengin Şimşek, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin durumunun ağır olduğu, yapılan ilk incelemede intihara kalkışmış olabilecekleri öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Beypınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 Mayıs günü tarım ilacı içerek intihar eden Mizgin Şimşek'in kardeşleri İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve Rengin, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İKİ KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İLK İNCELEME OLAYIN İNTİHAR GİRİŞİMİNE İŞARET EDİYOR

Mahallede güvenlik önlemi de alan jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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