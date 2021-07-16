15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

CAMİ VE MİNARELERİN IŞIKLARI SABAHA KADAR AÇIK KALACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş