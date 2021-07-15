Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Son dakika yaşam haberine göre Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.