Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı
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Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Kırıkkale Şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesiyle başladı. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - KIRIKKALE

Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı
Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı
Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı
Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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