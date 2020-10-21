Son dakika... 13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel istismardan tutuklandı
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Son dakika... 13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel istismardan tutuklandı

21.10.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:13
Son dakika... 13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel istismardan tutuklandı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde kırtasiye işleten 61 yaşındaki bir şahıs, 13 yaşındaki kız öğrenciye mektup yazarak tacizde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde kırtasiye işleten 61 yaşındaki bir şahıs, 13 yaşındaki kız öğrenciye mektup yazarak tacizde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde kırtasiye işleten 61 yaşındaki E.G., 13 yaşındaki bir kız öğrenciye aşk mektubu yazdı. E.G.'nin çocuğa iletmek istediği mektup, kızın ablası tarafından ele geçirildi ve durum polise bildirildi. 13 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. E.G. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şahıs, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika... 13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel istismardan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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