Son Dakika | 13 yaşındaki akrabası kıza cinsel istismardan tutuklandı
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Son Dakika | 13 yaşındaki akrabası kıza cinsel istismardan tutuklandı

Son Dakika | 13 yaşındaki akrabası kıza cinsel istismardan tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: SİNOP'ta makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı M.B.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan akrabası O.T. (58), tutuklandı.

SİNOP'ta makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı M.B.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan akrabası O.T. (58), tutuklandı. 

Olay, 18 Ağustos'ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana geldi. İddiaya göre O.T., evindeki bulaşık makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.'den yardım istedi.  O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadılarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.'yi gözaltına aldı. Sorgusununun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.B.'nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen

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