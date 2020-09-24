Son Dakika: 120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
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Son Dakika: 120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada

24.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:45
Son Dakika: 120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada

Son dakika haberi... İSTANBUL'da 120 kilometre hızla gidip makas atan hafriyat kamyonu sürücüsü kameraya yansıdı.

İSTANBUL'da 120 kilometre hızla gidip makas atan hafriyat kamyonu sürücüsü kameraya yansıdı.

İlk görüntüler Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir sürücü tarafından çekildi. Çevre sakinlerinin ve yolu kullanan sürücülerin sık sık şikayet ettiği hafriyat kamyonlarından biri yine kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken sürücü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemedi. Bir sol şeride bir sağ şeride geçen hafriyat kamyonu makas atarak yoluna devam etti. Sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.

HAFRİYATIYLA KORKUTTUÖte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi. Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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