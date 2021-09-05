Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
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Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı

Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Bilim kurulu tarafından yapılan son açıklamada 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verildiği duyurulmuştu.

AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI

12 yaş ve üstüne Kovid-19 aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın sistemine tanımlandı.

BAKAN KOCA: TERCİHE BIRAKTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıntılar gelecek...

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Servet Uzun
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: İlk önce kendi torunlarınıza yaptırın
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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