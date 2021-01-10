Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak
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Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

10.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:23

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz" denildi ve 11 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da tüm okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunacağı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.

"HEP BİRLİKTE SÖYLERKEN BULUŞALIM"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.

"BAYRAK TÖRENİ YAPILACAK, İSTİKLAL MARŞI'MIZ OKUNACAK"

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayınlanacak"

Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak
Haber Yorumları (2)
HERŞEY YERİ VE ZAMANINDA GÜZEL OLUR: ÜLKESİNİ VE BAYRAĞINI ÇOLUK-ÇOCUK-YAŞLI-GENÇ BİZİM KADAR SEVEN MİLLET OLAMAZ. DÜNYANIN HER YERİNDE BİR LİDER GÖRÜNTÜSÜ ASLA BAYRAĞA İLAVE EDİLMEZ. AMA BİZ YASALARA AYKIRI DA OLSA SEVDİĞİMİZDEN DOLAYI ATATÜRKLÜ BAYRAĞA İTİRAZ ETMEYİZ. LAKİN MİLLİ MARŞIMIZI GEREKLİ GEREKSİZ, ZORLAMA İLE SÖYLETME ÇABALARI BANA BİRAZ ZORLAMA GİBİ GELİYOR.
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
OFF: bu büyük icraatı tebrik ediyoruz bravo. . he ya noldu bizim 500000 tablet, dolara mı takıldı
Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
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