Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son dakika: Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemde etkisi olan terör örgütü YPG mensubu 7 teröristin Afrin'de hücre evlerinde yakalandıklarını açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde yapılan operasyonda birçok terörist, hücre evinde yakalandı.

Hatay Valiliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"3 ARAÇ YAKMA, 11 FARKLI BOMBALI EYLEM"

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetlerneticesinde; 3 Araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 Şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır.

"25 KG TNT ELE GEÇİRİLDİ"

Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan; 25 kg TNT maddesi, 8 Adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."