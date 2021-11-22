Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Hayırsever Tarafından Yaptırılan Kütüphanenin Açılışını Yaptı

Hayırsever Ömer Sertbaş tarafından ilimiz merkez Atatürk Mahallesinde yaptırılan Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin açılışı Tbmm Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Son Başbakanımızın yanı sıra, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Sayın Ali Odabaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Burhan İşliyen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlarımız katıldı. Açılış programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Sayın Ali Odabaş, Hayırsever Sayın Ömer Sertbaş, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve Sayın Valimiz Mehmet Makas yaptıkları konuşmalarda hizmete açılacak olan kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundular. Törende yaptığı konuşmada hayırsever Ömer Sertbaş'a teşekkür eden Son Başbakanımız, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmasının devamında okumanın önemine değinen Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım; "Okuma arttıkça kavga azalır. Ne kadar çok okursak, ne kadar çok kitapla meşgul olursak o kadar insanlar arasındaki düşmanlık, husumet ortadan kalkar. Onun için en büyük mücadele cehaletle mücadeledir. Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Kitap insanın ufkunu açıyor. Kitap insanların daha fazla sevmesine, daha fazla empati yapmasına vesile olur" dedi. TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve beraberindekiler açılışın ardından kütüphaneyi gezerek, çocuklarla kitap okuyup, çocuklarımıza kitaplar hediye ettiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet