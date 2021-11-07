Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim

ORC Araştırma Şirketi, Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında katılımcılara "İmkanınız olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu.

"EVET, İSTERİM" DİYENLER ÖNDE ÇIKTI

Anket sonucuna göre "Evet, yurt dışında yaşamak isterim" diyenlerin oranı yüzde 50.7 çıkarken, "Hayır, istemem" diyenlerin oranı yüzde 35.1 oldu. Yüzde 14.2 bandındaki bir kesim de fikir beyan etmedi.

1 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Yurt dışına gitmek isteyenlerin oranında 1 yıl içerisindeki değişim de gözlerden kaçmadı. Kasım 2020'de katılımcıların yüzde 39.5'i "Yurt dışına gitmek isterim" cevabı verirken, bu oran sadece 12 ay sonra yüzde 50.7'ye yükseldi.

"HAYIR İSTEMEM" DİYENLER 35.1 OLDU

"Hayır istemem" diyenlerin oranında da mantıksal bir düşüş görüldü. Kasım 2020'de "Hayır, yurt dışına gitmek istemem" diyenlerin oranı yüzde 46.8 iken, bu oran Ekim 2021'de 35.1'e düştü.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet