Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim
ORC Araştırma Şirketi, son ankette katılımcılara "İmkanınız olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye sordu. Kasım 2020'de yüzde 39.5 olan "Evet, isterim" diyenlerin oranı sadece 12 ay sonra yüzde 50.7'ye yükseldi.
ORC Araştırma Şirketi, Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında katılımcılara "İmkanınız olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu.
Anket sonucuna göre "Evet, yurt dışında yaşamak isterim" diyenlerin oranı yüzde 50.7 çıkarken, "Hayır, istemem" diyenlerin oranı yüzde 35.1 oldu. Yüzde 14.2 bandındaki bir kesim de fikir beyan etmedi.
Yurt dışına gitmek isteyenlerin oranında 1 yıl içerisindeki değişim de gözlerden kaçmadı. Kasım 2020'de katılımcıların yüzde 39.5'i "Yurt dışına gitmek isterim" cevabı verirken, bu oran sadece 12 ay sonra yüzde 50.7'ye yükseldi.
"Hayır istemem" diyenlerin oranında da mantıksal bir düşüş görüldü. Kasım 2020'de "Hayır, yurt dışına gitmek istemem" diyenlerin oranı yüzde 46.8 iken, bu oran Ekim 2021'de 35.1'e düştü.