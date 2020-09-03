Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü
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Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma'nın yaptığı son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 3 puana kadar indiği görüldü.

03.09.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:21

Metropoll Araştırma'nın son anket sonuçlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Muhalefete yakınlığıyla bilinen şirketin araştırmasında; erken seçim olmaması durumunda 2023'te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 43.5'lik kesimin desteğini alması dikkat çekti. Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 46.5 olarak belirlendi.

AKŞENER VE YAVAŞ TAKİPTE

Araştırmada aday olması durumunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek vereceğini ifade edenlerin oranı da yüzde 43'te kaldı. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini alenen ifade eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e destek ise yüzde 38.3'de kalıyor.

GÜL'ÜN ERDOĞAN KARŞISINDA ŞANSI YOK

Kılıçdaroğlu tarafından ismi telaffuz edilen Abdullah Gül'ün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı şansı yok. Erdoğan'a karşı aday olması durumunda Gül'ü destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde yüzde 22.5.

İşte araştırmadan çıkan sonuç;

Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü

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