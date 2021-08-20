Son ankette sürpriz sonuçlar! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 29'lara, CHP'nin oy oranının ise yüzde 19'lara kadar gerilediği görüldü. Ankette kararsızların oy oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi.
Erken seçim tartışmaları devam ederken Metropoll Araştırma Şirketi, "Temmuz 2021 Türkiye'nin Nabzı" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada partilerin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken kararsızların oranının yüzde 8'lere kadar çıktığı görüldü.
28 ilde 19-23 Haziran tarihleri arasında tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle yapılan araştırmada 1740 kişiye "Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirseniz?" diye soruldu.
Verilen yanıtlara göre partilerin aldığı oy oranları şöyle:
- AK Parti: 29.3
- CHP: 19
- İYİ Parti: 10.2
- HDP: 9.7
- MHP: 7.3
- Saadet Partisi: 1.2
- DEVA Partisi: 0.9
- Kararsız: 8
- Protesto oy: 5.6
- Cevap yok: 7.4
İKİ İTTİFAKTA DA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR
Ankete katılanların yüzde 21'i kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerden oluştu. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi'nde yüzde 53.66'ya ulaşan Cumhur İttifakı'nın (AK Parti+MHP) oy oranı 36.6'ya geriledi. Aynı seçimde yüzde 33.95'e ulaşan Millet İttifakı'nın (CHP+İYİ Parti+ Saadet Partisi) oy oranı yüzde 30.4'e düştü.
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