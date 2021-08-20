Son ankette sürpriz sonuçlar! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 29'lara, CHP'nin oy oranının ise yüzde 19'lara kadar gerilediği görüldü. Ankette kararsızların oy oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi.