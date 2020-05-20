Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
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Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı

GENAR Araştırma şirketi, 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 3 bin kişiyle yaptığı ankette vatandaşlara, "En beğendiğiniz siyasetçi?" sorusunu yöneltti. Kullanıcıların yüzde 36.2'si Cumhurbaikanı Erdoğan yanıtını verirken; Erdoğan en yakın takipçisine 4 kat fark attı.

Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
20.05.2020 08:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:36

GENAR Araştırma şirketi, 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 3 bin kişiyle yaptığı ankette vatandaşlara, "En beğendiğiniz siyasetçi?" sorusunu yöneltti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı anket sonucuna göre; yüzde 36.2 ile zirvede yer alan Erdoğan, en yakın rakibine 4 kat fark attı.

Selvi'nin anketi ele aldığı yazısı şu şekilde:

"Koronavirüs sadece sağlık alanında etkili oluyor diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Belki sağlık kadar ekonomi üzerinde de belirleyici oldu. Ama siyaseti de şekillendiriyor. GENAR'ın 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 3 bin kişiyle yaptığı anket, koronavirüs günlerinde siyasete ışık tutuyor. Sizi rakamlara boğmadan genel eğilimi yansıtmak istiyorum.

"EN YAKIN RAKİBİNE 4 KAT FARK ATTI"

"En beğendiğiniz siyasetçi" anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer alıyor. Yüzde 36.2'yle ilk sırada yer alan Erdoğan en yakın rakibine 4 kat fark atıyor. Türk siyaseti, Erdoğancılar ve Erdoğan karşıtları arasında kutuplaştığı için daha önceki anketlerde diğer partilerden Erdoğan'a çok destek gelmiyordu. Kendi kitlesi yüksek oranda destekliyordu. Kısmen de MHP seçmeni ilgi gösteriyordu. Bu kez diğer partilerin tabanından da bir destek gözleniyor. HDP ve Saadet Partisi tabanına özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

ERDOĞAN VE KRİZ YÖNETİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele sürecindeki güçlü liderliği, onun diğer isimlerle arasını birkaç kat açmasına neden olmuş. Erdoğan, kriz yönetim kapasitesi çok yüksek bir lider. Ayrıca güçlü liderliği sayesinde milli meselelerde milleti etrafında toplamayı başarıyor. Bunu yurt dışına asker gönderdiğimiz Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtlarında ve Kudüs oylamasında görmüştük. Tabii sadece güçlü olmak yetmiyor. Bir de kriz yönetiminde başarılı olmak gerekiyor. Tersini düşünün. Eğer pandemi sürecinde Türkiye'nin sağlık sistemi çökseydi ne olurdu?

İMAMOĞLU VE YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra normal olarak ikinci sırada ana muhalefet partisinin lideri olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi beklenir. Ama öyle değil. Kılıçdaroğlu önceden bir-iki basamak gerideydi. Şimdi 8'inci sıraya gerilemiş. Bu süreçte Kılıçdaroğlu vahim bir hata yapmadı. O nedenle GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ı arayıp bunun nedenini sordum. "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun puanlarından bir kısmını çekmişler" dedi. İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'ndan üst sıralarda yer alıyorlar."

Güncel Manşet

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