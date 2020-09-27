Son anket sonuçlarını açıklayan AK Parti'li Hamza Dağ: Biz iktidarız

İZMİR'in Beydağ ilçesindeki olağan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına göre partisinin en yüksek oy oranına sahip olduğunu belirterek, tüm siyasi partilerin oy oranlarını açıkladı.

İZMİR'in Beydağ ilçesindeki olağan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına göre partisinin en yüksek oy oranına sahip olduğunu belirterek, tüm siyasi partilerin oy oranlarını açıkladı. AK Parti kadrolarının 2023 seçimlerinde de göreve geleceğini söyleyen Dağ, "İşte parti burada. Bu ülkeye bugün, biz, hizmet ediyoruz. Biz iktidarız, avucunuzu yalayacaksınız" dedi.

AK Parti Beydağ 7'nci Olağan İlçe Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomi eski bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı. Kongrede mevcut ilçe başkanı Ogün Asil Aydoğdu yeniden başkanlığa getirildi. Beydağ Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Beydağ 7'nci Olağan İlçe Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin oylarının düştüğü iddialarını gündeme getiren Dağ, "Ödemiş'ten Türkiye'ye son anketimizi açıklamak istiyorum. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı 42,6, CHP'nin oy oranı ise 24,2'dir. HDP'nin oy oranı 10,4, MHP'nin oy oranı 10,2, İYİ Parti 9,2, Saadet Partisi ise 0,9 oy oranına sahiptir. Algıya, yalana, operasyona, toplum mühendisliğine gerek yok. İşte parti burada. Bu ülkeye bugün, biz, hizmet ediyoruz. Biz iktidarız, avucunuzu yalayacaksınız. 10 yıl daha bu ülkeye hizmet edecek olan AK Parti kadrolarıdır. 2023 seçimlerinde biz Ödemiş'te çok daha farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Birinci parti olmanın ayak sesleri bu kongrede kendini gösteriyor" dedi. Dağ, bölgede yaşanan sorunlara da dikkat çekerek "Uzun süredir devam eden bir sorun aslında. Bugün sıcak çatışmalara girildi. Devlet demeye dilimizin varmadığı bir terör devleti, Azerbaycan'a sürekli saldırı içinde. Yıllardır 'Suriye'de terör devleti kurmak istiyorlar' dediğimiz şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? 'İsrail terör devletidir' dediğimiz daha iyi anlaşılmıyor mu? 'Ne işimiz var Suriye'de' diyenlerin şimdi bunu daha iyi anlaması gerekmez mi? Doğu Akdeniz'deki, Suriye'deki mücadelemizi, her seferinde o mücadelede bizi yalnız bırakanlar keşke anlasalar" diye konuştu.

Kongreye AK Parti İzmir milletvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım da telefonla bağlandı. Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle kongreye katılamadığını söyleyerek, telefonla bağlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı