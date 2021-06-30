Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

MAK Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Oylarında son anketlerde yükselme görülen İYİ Parti ve DEVA Partisi, bu yükselişini sürdürdü. İYİ Parti yüzde 13.6 bandında yer alırken, DEVA Partisi yüzde 2.2 oy aldı.

Araştırma şirketleri, Türk siyasetinin sıcak gündemi içerisinde araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. MAK Araştırma Şirketi de 30'u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

"KARARSIZLAR FİKİR VERME AMAÇLIDIR"

Şirket yaptığı araştırmayı paylaşırken, "Kamuoyu Araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünden geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır. Kararsızların Matematiksel Dağılımı fikir verme amaçlıdır. Diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ VE DEVA'NIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

MAK Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, son araştırmalarda oylarını yükselttikleri görülen İYİ Parti ve DEVA Partisi bu yükselişini sürdürdü. İYİ Parti, son ankette yüzde 13.6 oranında oy alırken, DEVA Partisi yüzde 2. 20 puanında oy aldı.

MHP'NİN OYLARINDA KIPIRDANMA

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 34. 3 puan alırken, diğer partiler sırasıyla CHP yüzde 23, HDP yüzde9.2, MHP 8.4, Gelecek Partisi yüzde 2.8, Saadet Partisi yüzde1,8, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.1, HÜDAPAR yüzde0.7, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.6, diğerleri ise yüzde 2.3 bandında şekillendi.

Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında da kıpırdanma olduğu görüldü. Başka anket şirketleri tarafından yapılan anketlerde 6 ve 7 bandında gösterilen MHP'nin 8.4'e yükseldiği izlendi.

Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor
Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 22:59:29. #1.14#

title