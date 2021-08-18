Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi
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Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Güncel

Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi Ömerli Barajı yüzde 90.35 ile son 10 yılın en yüksek seviyesinde Ömerli Barajı yüzde 90.35 seviyesi ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi

Ömerli Barajı yüzde 90.35 ile son 10 yılın en yüksek seviyesinde

İSTANBUL - Ömerli Barajı yüzde 90.35 seviyesi ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı havadan da görüntülendi.

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı yüzde 90.35 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'a su veren barajların genel doluluk oranı yüzde 61.69 seviyesinde görülürken, Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre 18 Ağustos 2021 itibariyle yüzde 90.35 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Ömerli Barajı drone ile havadan da görüntülendi.

Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi
Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi
Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi
Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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