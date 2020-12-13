Şömine keyfi faciaya neden oluyordu
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Şömine keyfi faciaya neden oluyordu

13.12.2020 00:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 01:36

Şömine keyfi faciaya neden oluyordu -Şömineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bir evde şömineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Şömine keyfi faciaya neden oluyordu

-Şömineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bir evde şömineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesi Aşağı Mahalle Çubuk Sokak'ta bulunan bir evde Oğuz Kaya akşam saatlerinde evinin çatı katında bulunan şömineyi yaktı. Bir süre sonra ise şömineden çıkan kıvılcım çatı katında yangına neden oldu. Yangın sonrasında Uçhisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa süre sonra yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından ise yangın söndürülerek soğutma işlemleri yapıldı.

Şömine keyfi faciaya neden oluyordu
Şömine keyfi faciaya neden oluyordu
Şömine keyfi faciaya neden oluyordu
Şömine keyfi faciaya neden oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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