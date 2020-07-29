Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
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Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi

Şef Somer Sivrioğlu'na benzerliğiyle herkesi şaşkına çeviren Mehmet Gökçeöz, MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümünde üçlü mücadele turuna çıktı. Sivrioğlu, Gökçeöz'e "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın" diyerek espri yaptı.

29.07.2020 07:30 | Son Güncelleme: 29.07.2020 07:43

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye 2020'nin 28 Temmuz Salı ekrana gelen son bölümünde düellolar heyecanı yaşandı. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu yarışmada, Somer Şef'e benzerliğiyle oldukça konuşulan Mehmet Gökçeöz, Emel Günoğlu ve Sinan Başkurt düelloda karşı karşıya geldi.

"SOMER SİVRİOĞLU OLMADIĞIMA İNANMIYORLAR"

Ünlü şefler, final turuna çıkmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılara 40 dakika süre vererek vişneli pazı sarması yapmalarını istedi. Yemek öncesi Somer Şef'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Mehmet'in şeflerle olan sohbeti güldürdü. Mehmet Gökçeöz, herkesin kendisini Somer Sivrioğlu sanarak fotoğraf çekilmek istediğini söyleyerek, "Ben Somer Sivrioğlu olmadığımı söylüyorum ancak inanmıyorlar. Kucaklaşmak fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kahve festivaline katıldığımda herkes etrafımı sardı" dedi.

Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi

"DURUŞUN VE HEYBETİNLE GELMİŞ GELMİŞ EN İYİ YARIŞMACISIN"

Düello sonunda ise şefler yemekleri tadarak oy birliğiyle kararlarını açıkladı. İlk elenen isim ise Somer Şef'e benzeyen Mehmet Gökçeöz oldu. Pirinçlerin iyi pişmemesi ve sarmaların büyük olması eleme nedeni olarak açıklandı. Somer Şef ise kendisine benzeyen yarışmacıya, "Duruşunla, heybetinle, yakışıklılığınla bugüne kadar yarışmış en iyi yarışmacısın" diyerek espri yaptı.

Vişneli pazı sarmasını yaparak final turuna çıkmayı hak eden isim ise Emel Günoğlu oldu.

Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
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