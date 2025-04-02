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Somer Şef iş yerini neden kapattı? Somer Şef boykot mu yapıyor?

Somer Şef iş yerini neden kapattı? Somer Şef boykot mu yapıyor?
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 2 Nisan'da başlatılan boykot hareketine destek vererek restoranını hizmete kapatma kararı aldı. Peki, Somer Şef iş yerini neden kapattı? Somer Şef boykot mu yapıyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaların yanı sıra "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" şeklinde genişletilen boykota bir destek de MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek restoranını hizmete kapattığını açıkladı. Somer Şef iş yerini neden kapattı? Somer Şef boykot mu yapıyor?

SOMER ŞEF İŞ YERİNİ NEDEN KAPATTI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaların yanı sıra "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" şeklinde genişletilen boykota bir destek de MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek restoranını hizmete kapattığını açıkladı.

Başlatılan boykot kampanyasının yankıları sürerken soruşturma haberleri de gündeme geldi. Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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