Somali nerede, başkenti neresi? Somali nüfusu, para birimi
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Somali nerede, başkenti neresi? Somali nüfusu, para birimi

06.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:19
Somali nerede, başkenti neresi? Somali nüfusu, para birimi

Somali Federal Cumhuriyeti olarak bilinen ülke bir Afrika ülkesidir. Kullanıcılar, Somali nüfusu, para birimi, yüz ölçümü gibi detaylar sorgulanıyor. Afrika Boynuzu olarak anılan bölgede bulunan Somali konumu haberimizde.

Afrika ülkesi Somali, bölgede en uzun sahil şeridene sahip ülkedir ve muson rüzgarları, düzensiz yağış nedeniyle kurak bir iklime sahiptir. Bölge uranyum, demir, kalay, bakır, jips, boksit ve doğal gaz yataklarına sahiptir. İşte, Somali hakkında detaylar...

SOMALİ NEREDE?

Resmi olarak Somali Federal Cumhuriyeti, Doğu Afrika'da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir. 1991'de Somali İç Savaşı'nın başlamasından beri devletin çoğu bölgesinde merkezi bir hükûmet kontrolü yoktur. Uluslararası olarak tanınmış Federal Geçiş Hükümeti, ülkenin sadece küçük bir parçasını yönetmektedir.

Somali Afrika'nın en doğu ucunda yer alır, Kuzeybatıda Cibuti, güneybatıda Kenya, kuzeyde Aden Körfezi ve Yemen, doğuda Hint Okyanusu, batıda Etiyopya ile çevrilidir. Kıtadaki en uzun sahil şeridine sahiptir ve arazisi temel olarak platolar, düzlükler ve yaylalardan oluşur.

SOMALİ NÜFUSU

Toplam yüz ölçümü 637.657 km2 olan ülkede yaşayan nüfus ise resmi olmayan kaynaklara göre 5.893.222'dir. Ülkede etnik gruplara göre Somalili (%85), Benadi, Bantus ve Somalili olmayan (%15) gruplar bulunuyor. Başkent ise Mogadişu'dur.

SOMALİ PARA BİRİMİ

Somali, çoğu henüz el değmemiş halde uranyum, demir, kalay, bakır, jips, boksit ve doğal gaz yataklarına sahiptir. Arap Yarımadasına yakınlığı nedeniyle petrol açısından da zengin olduğu varsayılmaktadır. Bu araştırmalar doğrultusunda, kuzeydeki Puntland eyaletinde yaklaşık 5-10 milyar varillik petrol rezervi saptanması sonucu Somali Petrol Şirketi kurulmuştur. Ülkenin para birimi de Somali şilini (SOS)'dir.

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