: Somalı madencilere tazminatları ödeniyor

18.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:59

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından işten çıkarılan işçilerin tazminat ödemesinin Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından yapıldığını bildirdi.

Sendikanın Soma 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, TKİ Ege Linyit İşletmesi (ELİ) Müdürlüğünde hesap döküm bordrolarını imzalayan işçilerin banka hesabına ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

İhbar ve kıdem tazminatlarının 29 Şubat'a kadar ödeneceği kaydedilen açıklamada, "Evraklarını ELİ'ye teslim eden arkadaşların tazminatları bugün itibarıyla hesaplarına aktarılıyor. Daha sonra dilekçe, evrak veren arkadaşlarımızın da hesaplamaları ve ödemeleri yapılacak. Bu süreçte destek veren bakanlığa, TKİ'ye, siyasi parti temsilcilerine, sendika yönetimine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Soma Kömürleri AŞ tarafından maden faciasının ardından işten çıkarılan ve tazminat alacakları bulunan bin 617 maden işçisine ödeme yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, Somalı maden işçisi 44 yaşındaki Emin Yılmaz, Soma Kömürleri AŞ'ye bağlı Eynez ocağında 4,5 yıl çalıştığını kaydederek, "Toplam 20 bin lira alacağım vardı ve hepsi bugün itibarıyla hesabıma yatmış. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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