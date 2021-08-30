Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed Konya'da ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed Konya'da ziyaretlerde bulundu

Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed Konya'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Somali Federal Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Abdi Hasan Muhammed, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Somali Federal Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Abdi Hasan Muhammed, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 47 kadın Somali polisine düzenlenen diploma törenine katılmak için Türkiye'de bulunan Muhammed, Konya'ya geldi.

Muhammed, beraberindeki heyetle Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Dinç, karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Muhammed'i makamında ağırladı.

Heyetle bir süre sohbet eden Dinç, Muhammed'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Muhammed, daha sonra Mevlana Müzesi'ni ve kentte yaşayan akrabalarını ziyaret etti.

Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed Konya'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

Balıkları hakkındaki efsane hüzünlendiriyor! Yıllardır şarıl şarıl akan pınar artık tehlikede
Balıkları hakkındaki efsane hüzünlendiriyor! Yıllardır şarıl şarıl akan pınar artık tehlikede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Burak Deniz Düm Tek Tek
Spor Muslera Balotelli Erol Bulut Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed Konya'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 17:40:06. #1.16#

title