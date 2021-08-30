Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed Konya'da ziyaretlerde bulundu

Somali Federal Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Abdi Hasan Muhammed, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Somali Federal Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Abdi Hasan Muhammed, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 47 kadın Somali polisine düzenlenen diploma törenine katılmak için Türkiye'de bulunan Muhammed, Konya'ya geldi.

Muhammed, beraberindeki heyetle Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Dinç, karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Muhammed'i makamında ağırladı.

Heyetle bir süre sohbet eden Dinç, Muhammed'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Muhammed, daha sonra Mevlana Müzesi'ni ve kentte yaşayan akrabalarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya