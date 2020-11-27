Somali'de patlama: 7 ölü, 10 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet çalışanları ve sivillerin bulunduğu restoranda intihar saldırısı düzenlendi. Somali medyası, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı