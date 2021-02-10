Soma Ticaret ve Sanayi Odasından, 55 öğrenciye tablet
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Soma Ticaret ve Sanayi Odasından, 55 öğrenciye tablet

10.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:09
Soma Ticaret ve Sanayi Odasından, 55 öğrenciye tablet

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, 55 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Soma ve Kırkağaç ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, 55 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Soma ve Kırkağaç ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.

Doğan yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle uzaktan eğitime destek vermek üzere kampanya düzenlediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında 55 tablet bilgisayar alındığını ifade eden Doğan, "Salgın sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerine aksatmadan devam edebilmelerini umut ediyoruz. Tablet teslimlerinden sonra da internet altyapısı olmayan öğrencilerimiz için meclis üyelerimiz ve oda üyelerimizin de destekleriyle altyapı desteği vereceğiz. Öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

Tablet bilgisayarlar, Doğan ve beraberindeki heyetle Soma Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ve Kırkağaç Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya'ya teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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