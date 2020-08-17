Soma muhtarları yollarından memnun Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan, Yayladalı ve Menteşe Mahallelerinin bulunduğu güzergâhta, sathi kaplama çalışmasının sonuna geldi.

Mevcut güzergahta yapılan yol yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler.

Zaman içerisinde yıpranan, bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan, Yayladalı ve Menteşe Mahallelerinin içerisinde bulunduğu güzergâhta, 11 kilometrelik sathi kaplama çalışmasının sonuna geldi. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan güzergahta devam eden çalışmaları incelemek üzere, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Canseven ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri mevcut güzergahta muhtarlarla bir araya geldi. Canseven ve personeller, mahalle muhtarlarından yol hakkındaki memnuniyetlerini dinlediler.

Muhtar Parça; 'Başkanımın Yoluna Kurbanlar Keserim'

Yayladalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Parça; "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e yolu yaptığı için çok teşekkür ederim. Hizmetlerden çok memnunum. Cengiz başkanımı canım kadar çok seviyorum. Onun yoluna kurbanlar keserim ben. Yayladalı'nın bütün sakinleri tek tek yolumuzu yaptığı için teşekkür etti. Yol asfalt atılmadan önce çok kötüydü. 5 yaşındaki çocuklarımızın burnuna çok toz kaçıyordu, sürekli doktorlara götürüyorduk. Bu yolu yaptığı için başkanıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaplan Mahallesi Muhtarı Mustafa Kazankaya; "Önceden bu yolla alakalı çok sıkıntımız vardı.Sıkıntımız Cengiz Başkanımız sayesinde giderildi.Önceden çok sıkıntımız vardı. Bizim burada çoğu vatandaş hayvancılıkla uğraşıyor. Haliyle de çoğumuzda açık kasalı araçlar var. Bu yoldaki kalkan tozdan dolayı biz bu araçlarımızla yolculuğumuzdan çok sıkıntı çekiyorduk, toz duman içinde kalıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Menteşe Mahallesi Muhtarı Ali Erol; "Burası 11 kilometrelik Kiraz, Kaplan, Yayladalı ve Menteşe mahallelerini birbirine bağlayan bir yol. Yol çok güzel, asfaltlama çok güzel yapıldı. Önceden bu yolu kullanırken çok zorluk çekiyorduk. Vatandaşlar artık yolu rahatlıkla kullanabiliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler